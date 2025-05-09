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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türkiye'de kadın hakları konusundaki çalışmaları anlattı:

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Türkiye, kadın hakları konusunda birçok ülkeden çok ileride. Örneğin, ücret noktasında kadın erkek eşitliğini biz, çoğu Batı ülkesinden daha önce sağlamışız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:50
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türkiye'de kadın hakları konusundaki çalışmaları anlattı:
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Türkiye, kadın hakları konusunda birçok ülkeden çok ileride. Örneğin, ücret noktasında kadın erkek eşitliğini biz, çoğu Batı ülkesinden daha önce sağlamışız." dedi.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 81 ilde kadın çalışanlarla bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, Anneler Günü kapsamında yapılacak etkinliklerle kadınlarla buluşacak.

        Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarında kadının her alanda güçlü olabilmesi için önemli reformlar yapıldığını söyledi.

        AK Parti iktidarında kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan güçlenebilmesi için gerek mevzuatta gerekse uygulamalarda pek çok değişikliğe gidildiğini anımsatan Ercan, doğum öncesi-sonrası yasal izinlerin artırılması ve çalışma saatleriyle ilgili çalışmalar yapıldığını belirtti.

        Kadının kamuda ve siyasette görünürlüğünün daha da artırıldığına dikkati çeken Ercan, beyaz yakalıdan mavi yakalıya her alanda kadının gücünün hissedilir hale geldiğini ifade etti.

        Kendisinin Kadın Kolları Başkanlığının yanı sıra milletvekili olarak NATO Parlamenter Asamblesi üyesi olduğunu dile getiren Ercan, uluslararası alanlarda kadın haklarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye'nin bu konuda hangi aşamada olduğunu net bir şekilde gözlemleyebildiklerini anlattı.

        - "Bakanlıklarımız kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak özel haklar veriyor"

        Birçok Batı ülkesinde kadınların sahip olmadığı haklara Türkiye'deki kadınların ulaştığını kaydeden Ercan, şöyle konuştu:

        "Türkiye, kadın hakları konusunda birçok ülkeden çok ileride. Örneğin, ücret noktasında kadın erkek eşitliğini biz, çoğu Batı ülkesinden daha önce sağlamışız. Eşit işe eşit ücret, bunu sağlayan ilk ülkelerden bir tanesiyiz Batı ülkeleriyle karşılaştırdığımızda. Önemli reformlar yaptık, halen bakanlıklarımız kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak özel haklar veriyor. Bunlar pek çok Batı ülkesinde görmediğimiz haklar. Ülkemizdeki kadın haklarını yurt dışında anlattığım zaman hem hayranlıkla karşılanıyor hem de 'gerçekten mi?' diye arkasından soru geliyor çünkü bunun gerçek olabileceğini bile düşünmeyen parlamenterler, meslektaşlarımız var maalesef."

        Tuğba Işık Ercan, Batı dünyasının Türkiye'deki kadını ve sahip olduğu hakları yanlış bildiğini, yurt dışındaki çalışmalarla bu algıyı yok ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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