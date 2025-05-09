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        Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurul Toplantısı yapıldı

        Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:01 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:01
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        Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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        Antalya'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen toplantı Vali Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, kentteki trafik denetimleri ve önlemleri, Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaları, havalimanı genişletme çalışmalarının beraberinde trafik yoğunluğunu azaltacak çalışmalar, turizm sezonu denetimleri ve alınan tedbirler değerlendirildi.

        Vali Şahin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kentte trafik akışının yönetilebilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

        Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

        "4 kritik kavşakta inşaat devam ediyor. Özellikle Kepezüstü Kavşağı'nda yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ağustos itibarıyla Burdur-Antalya yolu köprünün üstüne alınacak. Duraliler, Sanayi ve Uncalı kavşaklarında da çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde ilerliyor. Ayrıca bizim için büyük önem taşıyan Alanya-Antalya otoyolunda yüklenici firma şantiyesini kurdu, taş ocakları belirlendi ve bazı noktalarda çalışmalara başlandı."

        Trafik güvenliğinde yapılan denetimlerin, önlemlerin ve yatırımların etkili sonuçlar verdiğini vurgulayan Şahin, ATV, off-road ve safari türü araçların denetiminin sıkı şekilde yapıldığını, ölümlü kazalarda önemli bir iyileşme kaydettiklerini bildirdi.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün geçen yıl 15 bin metre "Motorcu Dostu Bariyer" uygulaması yaptığını anımsatan Şahin, bu yıl da yaklaşık 15 bin metre daha bariyerin yapılacağını ifade etti.

        Turizm sezonunun başlamasıyla Antalya'da hava trafiğinde ciddi bir artış yaşandığını aktaran Şahin, "Turizm sezonu hızla ivme kazanmaktadır. Özellikle cumartesi günleri itibarıyla uçuş slot sayıları bine ulaşmaktadır. Bu da 500 uçağın inişi ve 500 uçağın kalkışı anlamına geliyor. Bu oldukça ciddi bir hava trafiği yoğunluğunu ifade ediyor. Geçtiğimiz yıl ağustos başında bin 213 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Mevcut veriler, bu yıl söz konusu rekorun aşılacağını gösteriyor." ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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