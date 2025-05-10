Antalya'da hükümlülerin yaptığı resimler sergilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hükümlü ve tutukluların eserlerinden oluşan "Görsel Sanatlar Resim Sergisi" açıldı.

S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 194 hükümlü ve tutuklunun sanatla rehabilitasyon çalışmaları kapsamında akrilik ile guaj boya ve kara kalem teknikleriyle hazırladığı eserler, bir alışveriş merkezindeki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Manavgat Cezaevi Savcısı Kemal Doğtekin, açılışta yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının temel amacının sadece cezalandırmak değil, bireyleri sorumluluk sahibi olarak topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Cezaevi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kurslarda hükümlülerin sanatsal ifade becerilerinin geliştiğini belirten Doğtekin, "Ceza infaz kurumlarımızda uygulanan eğitim ve sosyal faaliyetler, hükümlülerin içsel dönüşümlerine katkı sağlamakta, onları suç işlememeye yönlendirmeyi hedeflemektedir." dedi.

Manavgat Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Ahmet Çeber de yaklaşık iki yıldır cezaevinde resim eğitimi verdiğini anlattı.