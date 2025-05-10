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        Ünlü şefler 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde buluştu

        Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, ünlü şefleri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:48 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:59
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        Ünlü şefler 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde buluştu
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        Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali, ünlü şefleri ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde, workshop, panel ve söyleşiler yapıldı.

        Festival alanında kentin marka işletmelerince kurulan stantlarda çeşitli lezzetler sunuldu.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, şef Ömür Akkor ve Çiğdem Seferoğlu yemek sunumlarında ziyaretçilerle bir araya geldi.

        Programcı İdil Yazar, kentin yerel lezzetleriyle sağlıklı ve besleyici tarifleri misafirlerle paylaştı. Şef Arda Türkmen, festivalde "Zeytin Piyazı" hazırladı.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada yaptığı konuşmada, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Antalya'nın artık bir gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Böcek, "Antalya'mızın yerel lezzetlerini tüm dünyaya aktarmaya çalışıyoruz. Antalya'nın tüm bileşenleri turizmi 12 aya yaymaya çalışıyor. Gastronomi de bu adımlardan bir tanesidir. Kentimiz her mevsim gastronomi festivaline uygun bir şehir." ifadesini kullandı.

        Festivalde, Muhittin Böcek ve MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın katılımıyla "Antalya'nın Mutfak Zenginliği" konulu söyleşi yapıldı.

        Yalçınkaya, bu tür etkinliklerin devamının gelmediğini ancak Antalya'nın bu işi çok güzel yaptığını belirtti.

        Antalya'nın gastronomi festivaline ilginin çok yoğun olduğunu kaydeden Yalçınkaya, "Böyle önemli bir turizm şehrinde gastronomi olmazsa olmazdır. Artık bu festivalle birlikte büyük bir eksiklik giderildi. Böyle etkinlikler önemli markalar ortaya çıkarıyor." ifadesini kullandı.

        MasterChef Somer Sivrioğlu, "Antalya Ürünleri ile Uluslararası Mutfaklarda Yer Almak" konulu söyleşiye katıldı.

        Festival, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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