Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Bowen ve Korsakov konseri

Konserin ikinci yarısında ise Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un ölümsüz eseri "Şehrazat" yer alacak. 1888'de bestelenen bu dört bölümlü senfonik süit, "Binbir Gece Masalları"nın büyüleyici atmosferini zengin orkestra renkleriyle sahneye taşıyacak.

Konserde orkestra, Türkiye'de ve uluslararası sahnelerde operadan senfoniye uzanan geniş bir repertuvarla adından sıkça söz ettiren İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahne alacak, solist İngiliz sanatçı Timothy Ridout olacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 16 Mayıs saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), İngiliz besteci ve piyanist York Bowen ile Rus besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

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