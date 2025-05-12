Alanya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çıplaklı Mahallesi'nde A.A'yı (19) takip eden E.K. (22), M.Ç. (17) ve M.T. (19) arasında kavga çıktı.

Kavganın ardından evden av tüfeğini de alan ve haber verdiği babası M.A. (45) ile bölgeye dönen A.A, husumetli oldukları Harun Köleoğlu'na (19) araçtan ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna saçmalar isabet eden Köleoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma baba ve oğlu ile E.K, M.Ç. ve M.T'yi gözaltına aldı.