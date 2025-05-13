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        Alanya'da otelde fenalaşan Litvanyalı turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Litvanyalı turist, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:04
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        Alanya'da otelde fenalaşan Litvanyalı turist kaldırıldığı hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Litvanyalı turist, hastanede yaşamını yitirdi.

        Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Litvanyalı Robert İlkevic (43) lobide otururken fenalaştı.

        Personelin ihbarı üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlkevic, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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