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        DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:39 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:46
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        DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı
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        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı.

        Seçkin Gözlemci Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2025 yılı planlaması içerisinde yer alan tatbikat 6 Mayıs'ta başladı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata, 120 gemi, 85 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timleriyle Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikler katılım sağlıyor.

        Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamlarda karar verme yeteneklerinin artırılması amaçlanıyor.

        Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 Sualtı Taarruz Timi (SAT) ve 2 Sualtı Savunma Timi (SAS), Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4 genel maksat helikopteri ve 1 CH-47 helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı ve 1 nakliye uçağı, Jandarma Genel Komutanlığı 1 jandarma arama kurtarma timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 1 gemi, 9 bot ve 1 helikopter ile katılım sağlıyor.

        - Bayraktar TB3 ilk kez bir tatbikatta TCG Anadolu'dan iniş kalkış yaptı

        Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Oruçreis'in selamlama atışları ile başladı.

        Ardından, denizaltı savunma harbi harekatı yapıldı. Sonrasında, TCG Gaziantep, TCG Oruçreis, TCG Kınalıada, TCG Heybeliada ile denizden atış desteği eğitimi gerçekleştirildi.

        Sonrasında havada seyir halinde olan AKSUNGUR SİHA tarafından MAM-T atışı yapıldı.

        Tatbikatta bu aşamaların tamamlanmasının ardından TCG Anadolu gemisinden iki Bayraktar TB3'ün kalkışı gerçekleşti.

        Daha önce test uçuşları kapsamında TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş yapan Bayraktar TB3 ilk kez resmi bir tatbikatta görev almış oldu.

        TCG Anadolu gemisinden kalkış yapan Bayraktar TB3 belirlenen hedefi imha ettikten sonra yeniden gemiye başarıyla iniş gerçekleştirdi.

        Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne ilişkin faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikata katılım sağlayan unsurlar tarafından selamlama geçişi yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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