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        NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti:

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:25
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        NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti:
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." dedi.

        Rutte, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.

        Türkiye'ye toplantıya ev sahipliği için teşekkür eden Rutte, haziranda yapılacak NATO Zirvesi, "Rusya tehdidi", "Çin ordusunun inşası" ve terörizm gibi birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

        Rutte, NATO'nun kendini koruması için yeterli parayı harcaması ve gerekli savunma sanayisi üretimini yapması konularında görüşmeler yapacaklarını aktararak Rusya'dan daha iyi konumda olmaları gerektiğini söyledi.

        NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'daki savaşı sonlandırarak kalıcı barışı sağlamak için neler yapabileceklerini istişare edeceklerini kaydetti.

        Rutte, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda yapılacak NATO Zirvesi öncesinde birçok ülkenin yüzde 2'lik savunma harcaması sınırına ulaşacağını düşündüğünü dile getiren Rutte, 8 NATO üyesinin henüz bu sınıra gelmediğini ifade etti.

        Rutte, NATO Zirvesi'ne İttifak dışındaki partnerlerin katılması konusunda henüz bir duyuru yapılmadığını söyledi.

        Savunma harcamaları konusunda çok daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen Rutte, bu konuda ABD gibi ülkelerin beklenti içinde olduğunu dile getirdi.

        Rutte, "Ukrayna'nın ateşkes ve acil müzakerelere hazır olduğu çok net. Bu, kesinlikle açık. Top artık açıkça Rus sahasında. Ne yaptıklarını, neden burada olduklarını veya olmadıklarını açıklamalılar." diye konuştu.

        Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu ABD Başkanı Donald Trump'ın onardığını kaydeden Rutte, "(İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." ifadesini kullandı.

        Rutte, Türkiye'nin müzakereler için ciddi bir ortam olarak görüldüğünü vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müzakereleri olumlu sonuçlandırabileceğini vurguladı.

        Almanya'nın Eurofighter savaş uçağı satışlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Rutte, NATO üyelerinin birbirlerine silah satışına kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtti.

        Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin "oldukça etkileyici" olduğunu vurgulayarak Türk şirketlerinin Avrupa, ABD ve Kanada'daki şirketlerle yaptığı işbirliklerine işaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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