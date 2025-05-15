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        Kuzey Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları, NATO Gayriresmi Dışişleri Toplantısı öncesinde konuştu

        Kuzey Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:55
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        Kuzey Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları, NATO Gayriresmi Dışişleri Toplantısı öncesinde konuştu
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        Kuzey Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Litvanya, Finlandiya ve Norveç Dışişleri Bakanları, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.

        Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, ülkesinin savunma harcamalarını artırmaya öncelik verdiğini kaydederek, bu kapsamda Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 4'ünü gelecek sene savunma bütçelerine ayırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Ukrayna'ya tam destek verdiklerini ve en az 30 gün sürelik bir ateşkese varılması gerektiğini vurgulayan Budrys, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışı ertelemek için oyalandığını savundu.

        - ⁠"Şu anda beklediğimiz şey acil ateşkes"

        Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bu bir ateşkes meselesi. Savaşın nasıl sona erdirileceğini müzakere etme noktasına geldiğimizde, bir sandalye boş kalıyor ve o da (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in sandalyesi." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna'nın "savaşı başlatan taraf olmamasına rağmen, defalarca 30 günlük bir ateşkese hazır olduğunu, savaşı sona erdirmeye, Rusya ve diğer ortaklarla müzakere etmeye istekli olduğunu" açıkladığına dikkati çeken Valtonen, "barış müzakerelerine katılmaya istekli olmayan tek tarafın Rusya olduğunu" savundu.

        Valtonen, "Türkiye, sadece burada Antalya'da bu yaz düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıkları görüşmek üzere bir araya gelmemize olanak tanımakla kalmadı, aynı zamanda ateşkes müzakereleri için de bir yer teklif etti" ifadelerini kullanarak, "Şu anda beklediğimiz şey acil ateşkes." dedi.

        Putin'in savaş ekonomisinin iyi durumda olmadığını belirten Valtonen, "Biraz daha baskı uygularsak, bu saldırganlığı durdurmaları için onları son noktaya getirebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

        Valtonen, Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna ile sınırlı olmadığını ifade ederek, bu ülkeye yönelik uygulanan yaptırımların "doğru bir strateji" olduğunu söyledi.

        - "Rusya barışa hazır değilse daha fazla baskı ve yaptırım olacak"

        Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de, Ukrayna'ya özgür, egemen ve bağımsız bir ülke olarak şimdi ve gelecekte kendi seçimlerini yapma haklarının verilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Eide, "eğer barışa hazır değilse daha fazla baskı ve daha fazla yaptırım olacağı" mesajının Putin'e verileceğini ifade etti.

        Bakan Eide, hem Ukrayna için hem de savunma harcamaları konusunda daha fazlasını yapmaları gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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