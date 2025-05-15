Antalya Orman Bölge Müdürlüğü olası orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamladı

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip kentin Antalya olduğunu belirterek, olası yangınlara karşı 7 helikopter, 5 uçak, 1 İHA, 114 arazöz ve 1150 orman işçisiyle hazır olduklarını söyledi.

Kayıran, Nebiler Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yangın sezonu için yapılan hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın 1 milyon 180 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip kenti olduğuna dikkati çeken Kayıran, kentin ormanlarının yüzde 90'ının kızılçam olması ve Akdeniz kuşağında yer alması nedeniyle yangına hassas bir bölge olduğunu ifade etti.

Bölge Müdürlüğü olarak köylerde, okullarda ve personele orman yangınlarına karşı gerekli eğitimleri verdiklerini anlatan Kayıran, "Ormana sınır ve orman içerisinde bulunan 509 köyde bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunduk, yani eğitim konusundaki eksikliklerimizi sezon öncesinde giderdik." dedi.

Kayıran, "Geçen yıl Antalya'da 275 yangın meydana geldi yaklaşık 340 hektarlık bir alan zarar gördü bu sahalarla alakalı da çalışmalarımızı tamamladık, sahalar temizlendi ve yaklaşık 104 bin fidan dikildi." bilgisini paylaştı.

Yanan alanların yapılaşmaya açıldığı yönündeki algıların doğru olmadığını kaydeden Kayıran, yanan alanların tamamının ağaçlandırıldığını vurguladı. - "İHA'mız Antalya'nın tamamını sürekli gözetliyor" Orman Bölge Müdürlüğü olarak olası yangınlara karşı hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Kayıran, sözlerine şöyle devam etti: "Hava aracı olarak bu yıl 7 helikopterimiz hizmet edecek, 5 uçak, 1 İHA, kara da ise 114 arazöz, 1150 orman işçimiz ile yangınlarla mücadele edeceğiz. Bunun haricinde tabii 260 yangın havuzumuz var. Antalya genelinde havuzlar belli aralıklarla konuşlanmış vaziyette. Buralardan hem helikopterlerimiz hem de arazözlerimiz su alabiliyor. 42 yangın gözetleme kulemiz var, bunlar 24 saat esasına göre çalışıyor. Bunların 2'si kameralı. Kameralar 360 derece dönüyor ve herhangi bir duman gördüğünde bize ihbarda bulunuyor. Aynı şekilde İHA'mız Antalya'nın tamamını sürekli gözetliyor ve bize herhangi bir duman gördüğünde uyarı gönderiyor."