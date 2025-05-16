Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yolcu gemisi "L'austral" Alanya Limanı'na demirledi

        Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 187 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu gemisi "L'austral" Alanya Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 187 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Çıktığı Akdeniz turunda rotasını Alanya'ya çeviren 142 metrelik kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı.

        Gemide, çoğu Fransız 187 yolcu ve 142 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, gün boyunca tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapacak.

        "L'austral", akşam Antalya'ya hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kumluca'da Gençlik Haftası Judo Turnuvası yapıldı
        Kumluca'da Gençlik Haftası Judo Turnuvası yapıldı
        Coğrafi işaretli ürün tescili için Akdeniz Üniversitesi bilimsel destek ver...
        Coğrafi işaretli ürün tescili için Akdeniz Üniversitesi bilimsel destek ver...
        Kazada ölen arkadaşının cansız bedeninin başından ayrılmadı
        Kazada ölen arkadaşının cansız bedeninin başından ayrılmadı
        Kumluca'da Gençlik Haftası atletizm şenliği sona erdi
        Kumluca'da Gençlik Haftası atletizm şenliği sona erdi
        Antalya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü