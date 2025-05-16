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        Antalya'da "Aile Yılı" kapsamında uçurtma şenliği ve boyama etkinliği düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, "Aile Yılı" kapsamında uçurtma şenliği ve boyama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 21:28 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:38
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        Antalya'da "Aile Yılı" kapsamında uçurtma şenliği ve boyama etkinliği düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, "Aile Yılı" kapsamında uçurtma şenliği ve boyama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Cumhuriyet İlkokulu işbirliğinde Belediyeye ait Günay Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, Okul Müdürü Zekai Dinçer, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

        Etkinlikte, öğrenciler aileleriyle birlikte uçurtma uçurdu, boyama ve şiir etkinliklerine katıldı.

        Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, 2025 yılının "Aile Yılı" olması dolayısıyla dün aile günü, bugün de uçurtma ve boyama etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinlikte çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirme imkanı bulduğunu ifade eden Sülekoğlu, "Etkinliğimize Kaymakamımız da katılarak ailelerimizle birlikte oldular. Çocuklarımız güzel vakit geçirdiler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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