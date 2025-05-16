Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Antalya'da "Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı", Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 22:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da "Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı", Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

        Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'nın tarihi ve turistik değeri yüksek bölgelerinden biri olan Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelinde bulunan tescilli binalarda hizmet veren turizm işletmelerinin yangın güvenliği açısından taşıdığı riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler ile işletmelerin yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ve ruhsatlandırma süreçleri ele alındı.

        Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, Antalya genelindeki tescilli binalarda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Vali Şahin, "Yapılan değerlendirmelerde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğümüz, yalnızca boya uygulamasıyla yangın dayanıklılık belgesi alınamayacağını belirtti. Bu nedenle alternatif çözüm önerileri üzerinde duruldu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesine esas olacak seçenekler görüşüldü." dedi.

        Alternatif çözüm yöntemlerine değinen Vali Şahin, özellikle yangına dayanıklılık sertifikasına sahip ahşap kapı ve ahşap uygulamaların mevcut olduğunu, bu malzemelerin merdivenlerde, döşemelerde ve diğer yapılarda kullanılabileceğini ifade etti.

        İç kısımlarının beton ya da metal olabileceğini ancak kaplamalarının söz konusu sertifikalı ahşapla yapılabileceğini belirten Şahin, "Ancak bu uygulamaların genelleştirilmiş bir yöntemle değil; her bir işletme için özel olarak hazırlanacak mimari proje dosyaları şeklinde kurula sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, dernek başkanlarımız, ilgili turizm işletmeleriyle hızlıca iletişime geçerek gerekli dosyaların hazırlanmasını sağlayacaklar. Hazırlanan projeler kurula sunulacak, kurul da yoğun bir mesai harcayarak bu projeleri değerlendirecek ve karara bağlayacak." ifadelerini kullandı.

        Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelinde hizmet veren turizm işletmelerinin, tarihi dokuya uygun, aynı zamanda yangına dayanıklı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirten Vali Şahin, "Sürecin tüm aşamaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin ilgili birimleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birimler tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacaklar. Bu sayede, Kaleiçi'nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı koşullarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak." diye konuştu.

        Toplantıya, Vali Yardımcı Tahsin Aksu, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Serkan Timuçin ve Cemil Böcek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş, TSE Antalya Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Antalya'da "Aile Yılı" kapsamında uçurtma şenliği ve boyama etkinliği düzen...
        Antalya'da "Aile Yılı" kapsamında uçurtma şenliği ve boyama etkinliği düzen...
        Antalya'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Antalya'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Antalya'da "Gençliğim-Gençliğin" resim sergisi açıldı
        Antalya'da "Gençliğim-Gençliğin" resim sergisi açıldı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Manavgat'ta başladı
        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi, Manavgat'ta başladı
        Antalya'dan California'ya tarihi yolculuk
        Antalya'dan California'ya tarihi yolculuk
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Çavuşoğlu, Akseki'de üniversite öğrenci...
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Çavuşoğlu, Akseki'de üniversite öğrenci...