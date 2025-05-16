Antalya'da "Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Antalya'da "Kaleiçi Yangın Denetimleri Değerlendirme Toplantısı", Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'nın tarihi ve turistik değeri yüksek bölgelerinden biri olan Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelinde bulunan tescilli binalarda hizmet veren turizm işletmelerinin yangın güvenliği açısından taşıdığı riskler ve bu risklere karşı alınacak önlemler ile işletmelerin yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ve ruhsatlandırma süreçleri ele alındı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, Antalya genelindeki tescilli binalarda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmaların yapıldığını söyledi.

Vali Şahin, "Yapılan değerlendirmelerde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğümüz, yalnızca boya uygulamasıyla yangın dayanıklılık belgesi alınamayacağını belirtti. Bu nedenle alternatif çözüm önerileri üzerinde duruldu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun değerlendirmesine esas olacak seçenekler görüşüldü." dedi.

Alternatif çözüm yöntemlerine değinen Vali Şahin, özellikle yangına dayanıklılık sertifikasına sahip ahşap kapı ve ahşap uygulamaların mevcut olduğunu, bu malzemelerin merdivenlerde, döşemelerde ve diğer yapılarda kullanılabileceğini ifade etti.

İç kısımlarının beton ya da metal olabileceğini ancak kaplamalarının söz konusu sertifikalı ahşapla yapılabileceğini belirten Şahin, "Ancak bu uygulamaların genelleştirilmiş bir yöntemle değil; her bir işletme için özel olarak hazırlanacak mimari proje dosyaları şeklinde kurula sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, dernek başkanlarımız, ilgili turizm işletmeleriyle hızlıca iletişime geçerek gerekli dosyaların hazırlanmasını sağlayacaklar. Hazırlanan projeler kurula sunulacak, kurul da yoğun bir mesai harcayarak bu projeleri değerlendirecek ve karara bağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaleiçi bölgesi ve Antalya genelinde hizmet veren turizm işletmelerinin, tarihi dokuya uygun, aynı zamanda yangına dayanıklı bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirten Vali Şahin, "Sürecin tüm aşamaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin ilgili birimleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birimler tarafından titizlikle takip edilecek. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaleiçi'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da bu sürece aktif olarak katkı sağlayacaklar. Bu sayede, Kaleiçi'nde turizm faaliyetlerinin yangına dayanıklı koşullarda kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanacak." diye konuştu.