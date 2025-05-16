Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Almanya, Hollanda, Irak, İsviçre, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'dan 10 yabancı ekip ile 10 farklı bölgeden Devlet Tiyatrolarının katılımıyla 11 farklı sahnede gerçekleşecek festivalde, 31 farklı oyun ile 55 temsil sahnelenecek, 7 atölye çalışması yer alacak.

Renkli görüntülerin oluştuğu ve vatandaşların ilgiyle izlediği kortej yürüyüşüne, Vali Hulusi Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün de katıldı.

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