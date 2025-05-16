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        Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

        Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali, Hollanda Close Act Tiyatrosunun "Sınırsız Renkler" adlı kortej yürüyüşü ve gösterisiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 23:15 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:15
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        Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
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        Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali, Hollanda Close Act Tiyatrosunun "Sınırsız Renkler" adlı kortej yürüyüşü ve gösterisiyle başladı.

        Bu yıl "Tiyatro doğduğu topraklarda yeniden canlanıyor" temasıyla düzenlenen festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen kortejde, Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun "Sınırsız Renkler" adlı gösterisi sunuldu.

        Renkli görüntülerin oluştuğu ve vatandaşların ilgiyle izlediği kortej yürüyüşüne, Vali Hulusi Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün de katıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden gösterilerin ardından kortej, başladığı Atatürk Parkı'nda son buldu.

        Almanya, Hollanda, Irak, İsviçre, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'dan 10 yabancı ekip ile 10 farklı bölgeden Devlet Tiyatrolarının katılımıyla 11 farklı sahnede gerçekleşecek festivalde, 31 farklı oyun ile 55 temsil sahnelenecek, 7 atölye çalışması yer alacak.

        Festival, 27 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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