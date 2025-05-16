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        Antalya'da Akdeniz Film Yapım Festivali düzenlendi

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle "Akdeniz Film Yapım Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 23:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:52
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        Antalya'da Akdeniz Film Yapım Festivali düzenlendi
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        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ile Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle "Akdeniz Film Yapım Festivali" gerçekleştirildi.

        Konyaaltı Belediyesi'nin ana sponsorluğuyla bu yıl ilk kez düzenlenen festival, ödüllü film gösterimleri, atölyeler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        "Elması Keşfet" sloganıyla gerçekleşen ve direktörlüğünü yönetmen Doğacan Aktaş, danışmanlığını ise oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği festivalin ana jüri kadrosunda yönetmen Ömer Faruk Sorak, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın gibi isimler yer aldı.

        Festival kapsamında düzenlenen proje yarışmasına toplam 90 başvuru alındı ve bu başvurular arasından 10 finalist proje belirlendi.

        Festivalde "Down" isimli kısa filmiyle yönetmen İlker Dağlı birinci, "Domuzların Ardından" filmiyle Ramazan Arslan ikinci, "Sonsuz" filmiyle Gürkan Aygün üçüncü, "Çığlık" filmiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Merve Ünal dördüncü, "Tozlu: Geçmişi Muhafaza Edenler" filmiyle Alperen Bezci beşincilik ödülüne layık görüldü.

        Festivalde Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı, Canım Kardeşim filmlerinin görüntü yönetmeni Erdoğan Engin'e verildi.

        Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren film ve yönetmenlere ödülleri takdim edildi.

        Törende konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sinema emekçilerine, jüri üyelerine ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Antalya'nın, dünyada az rastlanabilecek bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Kotan, "Doğal platosuyla ve sinemaya elverişli durumuyla çok güzel bir şehir olan Antalya’nın reklamını yapmak için bu festivale destek verdik. Umarım seneye çok daha fazla destek oluruz." dedi.

        Festival Direktörü Doğacan Aktaş ise 10 yıl önce Antalya'nın ışığına ve dokusuna inanan genç sinemacılar olarak yola çıktıklarını ifade ederek, "İstanbul'a gitmek yerine bu topraklarda kalmayı seçtik. Ev ya da araba değil, tüm yatırımımızı sinemaya ve Batı Akdeniz'e yaptık. Antalya'yı yeni bir sinema merkezi yapmak için heyecanla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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