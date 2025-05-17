Antalya'da sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazayı gören Mustafa Yılmaz, "Berberde tıraş oluyordum, bir ses oldu. Kamyon çok süratliydi. Muhtemelen freni boşaldı. Ortalık savaş alanına döndü." diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

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