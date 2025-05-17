Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        F.T. idaresindeki sıcak asfalt yüklü 34 DN 9314 plakalı kamyon, Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolundaki asfalt yenileme çalışmaları sırasında kontrolden çıkarak önce 58 BY 779 plakalı park halindeki minibüse ardından da çelik kapı yüklü M.T. idaresindeki 07 HAS 06 plakalı kamyonete çarparak devrildi.

        Kazada kamyon ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kamyon sürücüsü F.T, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı iki sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayı gören Mustafa Yılmaz, "Berberde tıraş oluyordum, bir ses oldu. Kamyon çok süratliydi. Muhtemelen freni boşaldı. Ortalık savaş alanına döndü." diye konuştu.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Antalya Düşünce Platformunda turizmin geleceği değerlendirildi
        Antalya Düşünce Platformunda turizmin geleceği değerlendirildi
        Saatte 280 kilometre hız yaptığı videoları paylaşan motosiklet sürücüsü yak...
        Saatte 280 kilometre hız yaptığı videoları paylaşan motosiklet sürücüsü yak...
        Diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner mühürlendi
        Diş tedavisi yapıldığı belirlenen konteyner mühürlendi
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Özel Meslek Liseleri Çalıştayı'nda ko...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Özel Meslek Liseleri Çalıştayı'nda ko...
        Antalya 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne aday
        Antalya 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne aday