8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Richard Bona sahne aldı

Festival, 21 Mayıs'ta caz vokalinin önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue grubunun konseriyle devam edecek.

Festivalde, caz ve Afropop müziğinin önemli isimlerinden Richard Bona ve grubu sahne aldı.

Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde devam ediyor.

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, Grammy ödüllü bas gitarist, şarkıcı, multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu sanatseverlerle buluştu.

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