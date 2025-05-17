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        8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Richard Bona sahne aldı

        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, Grammy ödüllü bas gitarist, şarkıcı, multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:25
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        8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Richard Bona sahne aldı
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        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, Grammy ödüllü bas gitarist, şarkıcı, multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu sanatseverlerle buluştu.

        Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde devam ediyor.

        Festivalde, caz ve Afropop müziğinin önemli isimlerinden Richard Bona ve grubu sahne aldı.

        Sanatçıya, davulda Ludwig Afonso, gitarda Ciro Manna, üflemelilerde Lucas Saint Cricq, klavyede Jesus Pupo eşlik etti.

        Müzikseverler konsere yoğun ilgi gösterdi.

        Festival, 21 Mayıs'ta caz vokalinin önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue grubunun konseriyle devam edecek.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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