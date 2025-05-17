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        Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor

        Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Hollanda Slapstick Tiyatrosu tarafından "Scherzo" isimli gösteri sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:28
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        Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor
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        Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Hollanda Slapstick Tiyatrosu tarafından "Scherzo" isimli gösteri sahnelendi.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki temsilde, Willem van Baarsen, Jon Bittman, Rogier Bosman, Sanne van Delft ve Jaap Rovers sahne aldı.

        Yönetmenliğini Stanley Burleson ve Rogier in't Hout'un üstlendiği gösterinin, ses ve dekor tasarımını Kevin Baajj ve Benjamin Brandt, kostüm tasarımını Jan Aarntzen, ışık tasarımını ise Mario Berciga ve Mathieu Vals üstlendi.

        Beş müzisyenden oluşan bir senfoni orkestrasının klasik müzik ve komediyi bir araya getirdiği gösteri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

        Festival kapsamında ayrıca kültür merkezinin fuaye alanında "Sahnede Bir Dünya" isimli sergi açıldı.

        Projesi Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur'a ait, küratörlüğünü Behlüldane Tor'un üstlendiği, sergileme, üretim ve uygulaması İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Birimleri ve Atölyeleri tarafından yapılan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Festival kapsamında ayrıca, Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Sinema-Tiyatro Birimi "Umut" isimli oyunu Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu ise "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" isimli oyunu Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi.

        İzmir Devlet Tiyatrosu da "Radyo-yu Hümayun" isimli oyunu kentteki bir gösteri merkezinde sanatseverlerle buluşturdu.

        Festival, 27 Mayıs'ta sona erecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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