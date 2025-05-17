CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat etabı devam ediyor

Bugün başlayan başpehlivanlık kategorisinde Enes Doğan, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, Mehmet Yeşil Yeşil ve Mustafa Batu çeyrek final müsabakalarına kalmayı başaran isimler oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı olan Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri, ikinci gününde devam etti.

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