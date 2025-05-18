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        Demre'de "Edebiyat Buluşmaları" programı düzenlendi

        Demre Belediyesi tarafından "Edebiyat Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:31
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        Demre'de "Edebiyat Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Demre Belediyesi tarafından "Edebiyat Buluşmaları" programı düzenlendi.

        Demre Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, şair ve yazarlar Betül Dünder, Şükrü Erbaş, Ahmet Telli ve Zekiye Yüksel bir araya gelerek, şiir okudu.

        İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı konuşmada, sanata, şiire ve edebiyata verdikleri önemi anlatarak, kültürün bir toplumun ruhunu beslediğini ifade etti.

        Şiirin sadece kelimelerle değil, duyguyla vicdanla umutla yazıldığını belirten Duran, "Demre'de edebiyatı yaşatmaya ve bu tür etkinlikleri çoğaltmaya kararlıyız." dedi.

        Programın sonunda fuaye alanında imza etkinliği yapıldı. Şairler, kitaplarını imzalayarak katılımcılarla sohbet etti ve edebiyatseverlerle görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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