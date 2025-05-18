Serik'te Eskiyörük 4. Uçurtma Şenliği düzenlendi

Antalya’nın Serik ilçesince Eskiyörük 4. Çocuk Oyunları ve Uçurtma Şenliği yapıldı.

Eskiyörük Mahalle Muhtarlığı tarafından Bababelen tepesinde gerçekleştirilen şenliğe, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, AK Parti Antalya Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran tilaveti ile başlayan şenlik, ilkokul 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bayrak, çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmalarıyla devam etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Çelik, muhtarlığın düzenlediği şenliğe katılmak istediğini ve çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kaymakam Şahin de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında düzenlenen şenliğin anlamlı olduğunu belirtti.

Eskiyörük Mahalle Muhtarı Ramis Güzel ise çocukları sevindirmek için şenlik düzenlediklerini, çocukların hem yarışıp hem ödül kazandıklarını vurguladı.