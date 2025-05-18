Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:20 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

        Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü bir puandan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

        Üç puanı hak ettiklerini anlatan Solskjaer, "Maça çok ağır, yavaş, durgun başladık. İlk yarıda iki takımın gösterdiği mücadele gol anlamında eşitti diyebilirim ama rakibimiz golü buldu. İkinci yarıdaki reaksiyondan, oyuncularımın rakibe verdiği cevaptan dolayı mutluyum." dedi.

        Solskjaer, ikinci yarıda oyuna giren Muçi ve Arroyo'nun oyuna enerji getirdiğini dile getirerek, "İkisi de çok iyi çalıştı. Muçi, golde iyi iş yaptı, asist yaptı. Üç puan alamadığımız için üzgünüm. Üç puan almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek istiyorum; maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalesef çok zor olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!

        Benzer Haberler

        Antalya ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Antalya ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Antalyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
        Antalyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
        Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından
        Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından
        Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Antalyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
        Antalyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
        Antalyaspor- Gaziantep FK maçının ardından