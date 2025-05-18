Alanyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 3 puan alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü bir puandan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Üç puanı hak ettiklerini anlatan Solskjaer, "Maça çok ağır, yavaş, durgun başladık. İlk yarıda iki takımın gösterdiği mücadele gol anlamında eşitti diyebilirim ama rakibimiz golü buldu. İkinci yarıdaki reaksiyondan, oyuncularımın rakibe verdiği cevaptan dolayı mutluyum." dedi.

Solskjaer, ikinci yarıda oyuna giren Muçi ve Arroyo'nun oyuna enerji getirdiğini dile getirerek, "İkisi de çok iyi çalıştı. Muçi, golde iyi iş yaptı, asist yaptı. Üç puan alamadığımız için üzgünüm. Üç puan almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek istiyorum; maçlara bu şekilde başlarsak 3 puan almamız maalesef çok zor olur." ifadelerini kullandı.