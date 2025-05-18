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        Antalyaspor- Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bugün matematiksel olarak ligde kalmak ve puan anlamında da bence iç saha performansının bu kadar yüksek olması, 1,5 ortalamaları yakalamak değerli ve önemliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:25 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:25
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        Antalyaspor- Gaziantep FK maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bugün matematiksel olarak ligde kalmak ve puan anlamında da bence iç saha performansının bu kadar yüksek olması, 1,5 ortalamaları yakalamak değerli ve önemliydi." dedi.

        Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Takımın başına geldiği günden beri madalyonun farklı yüzlerini gördüklerini belirten Belözoğlu, en önemli tarafının iç sahada göstermiş oldukları oyun performansı olduğunu söyledi.

        Belözoğlu, takımın ligde kalmasına vesile olan durumun tamamen iç saha performansı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Oyuncularımın iştahı, arzusu, yaptığımız çalışmalarda göstermiş olduklarımızı uygulama çabası takdire şayan. Bugün bence takımım, mevcut gücümüze göre çok önemli ve çok büyük bir iş yaptı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aslan payı onların. Yönetim elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bizler geldiğimiz günden beri inanın beraber çok çalışıyoruz. Bugün matematiksel olarak ligde kalmak ve puan anlamında da bence iç saha performansının bu kadar yüksek olması, 1,5 ortalamaları yakalamak değerli ve önemliydi. Yapmış olduğumuz işin keyfini çıkaracağız. İki maçımız daha var. Burada da yine hedef, kazanarak iki maçtan ayrılmak olacak. Maçın genel değerlendirmesinde benzer senaryolar var. Geceyle gündüz gibi. İlk yarı çok iyi bir oyun. 2-0'a, 3-0'a gelmesi gereken bir oyun. İkinci yarı bence tamamen tersiydi. İstemediğimiz görüntüler de var. Ama yine de mücadele, istek, arzu yüksek seviyedeydi. Sahadaki 22 oyuncuyu da tebrik ederim."

        Belözoğlu, sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğundan dolayı bu karşılaşmada genç futbolculara kadroda şans verdiğini vurgulayarak, kalan iki maçta da gençlere daha fazla şans verebileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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