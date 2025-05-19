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        Antalya'da drift yapan 2 sürücüye toplam 99 bin 282 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde drift yapan 2 sürücüye toplamda 99 bin 282 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 13:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:05
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        Antalya'da drift yapan 2 sürücüye toplam 99 bin 282 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Kepez ve Finike ilçelerinde drift yapan 2 sürücüye toplamda 99 bin 282 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent ve Odabaşı mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri, Sahilkent Mahallesi'ndeki toptancılar sitesi içerisinde drift atan araç sürücüsü İ.E'ye 52 bin 890 lira, Odabaşı Mahallesi'nde drift atan diğer sürücüye de 46 bin 392 lira ceza kesti.

        Sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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