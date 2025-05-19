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        Antalya'da kamyonet kasasından düşerek yaralanan otel çalışanı hayatını kaybetti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşerek ağır yaralanan otel personeli, kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:16
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        Antalya'da kamyonet kasasından düşerek yaralanan otel çalışanı hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşerek ağır yaralanan otel personeli, kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisindeki otele malzeme götüren kamyonetin arka kapağının açılması sonucu asfalt zemine düşerek ağır yaralanan Orhan Yıldırım (34), ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılmıştı.

        Beyin kanaması geçiren Yıldırım, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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