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        Akdeniz Üniversitesinde "Dış Kaynaklı Öğrenci Projeleri Çalıştayı" düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesinde Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından "Dış Kaynaklı Öğrenci Projeleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:16
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        Akdeniz Üniversitesinde "Dış Kaynaklı Öğrenci Projeleri Çalıştayı" düzenlendi
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        Akdeniz Üniversitesinde Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından "Dış Kaynaklı Öğrenci Projeleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Rektör Özkan, çalıştaydaki konuşmasında, projeleriyle, fikirleriyle ve emekleriyle fark yaratan öğrencileri ve onlara bu yolda rehberlik eden öğretim üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        Geçen yıl gerçekleştirdikleri ilk çalıştayda 106 projeyle başladıklarını kaydeden Özkan, "Bu sene içinde 200'ü geçeceğiz diye söz vermiştik evet bu sözümüzü tuttuk. Bugün 219 projeyle büyük bir başarıya imza attığınız için ben hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

        Proje üreten öğrencilerin çabalarının hem üniversite hem de ülkenin geleceği için umut verdiğinin altını çizen Özkan, üniversite vizyonunun, araştırma kültürünün lisans düzeyinden itibaren başladığını aktardı.

        Son dönemde lisans öğrencilerini bilimsel araştırma programına dahil etmeyi önemsediklerini vurgulayan Özkan, "Çünkü öğrencilik yıllarınızda edindiğiniz araştırma deneyimi sizlerin meslek hayatınızda bir pusula olacak. Siz değerli öğrencilerimizin üretimine ortak olmak, çabanızı ve emeğinizi görmek benim için çok değerli gerçekten." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından dış kaynaklı projelerde başarı gösteren öğrenci ve öğretim üyelerine teşekkür belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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