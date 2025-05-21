Akdeniz Üniversitesinde "Dış Kaynaklı Öğrenci Projeleri Çalıştayı" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesinde Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından "Dış Kaynaklı Öğrenci Projeleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Özkan, çalıştaydaki konuşmasında, projeleriyle, fikirleriyle ve emekleriyle fark yaratan öğrencileri ve onlara bu yolda rehberlik eden öğretim üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Geçen yıl gerçekleştirdikleri ilk çalıştayda 106 projeyle başladıklarını kaydeden Özkan, "Bu sene içinde 200'ü geçeceğiz diye söz vermiştik evet bu sözümüzü tuttuk. Bugün 219 projeyle büyük bir başarıya imza attığınız için ben hepinizi tebrik ediyorum." dedi.

Proje üreten öğrencilerin çabalarının hem üniversite hem de ülkenin geleceği için umut verdiğinin altını çizen Özkan, üniversite vizyonunun, araştırma kültürünün lisans düzeyinden itibaren başladığını aktardı.