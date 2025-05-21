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        Antalya'da sanayici iş insanları ekonomik beklentileri değerlendirdi

        Antalya Yapı Malzemeleri Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANTSİAD) mayıs ayı toplantısında dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik beklentiler değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 23:52
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        Antalya'da sanayici iş insanları ekonomik beklentileri değerlendirdi
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        Antalya Yapı Malzemeleri Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANTSİAD) mayıs ayı toplantısında dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik beklentiler değerlendirildi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'nın ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Üreticilik konusunda Antalya'nın iyi konumda bulunduğunu dile getiren Hacısüleyman, daha fazla üretmek için finansa erişimin daha kolay olması gerektiğini ifade etti.

        Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çiğdem Aras, sektörü daha ileriye taşımak amacıyla büyük bir azimle çalıştıklarını söyledi.

        Sektörün büyümesi, gelişmesi ve geleceğe güvenle bakması için birlikte üretmeye, düşünmeye ve ilerlemeye devam edeceklerini aktaran Aras, "Derneklerimiz arasındaki işbirliğini derinleştirerek, bilgi paylaşımını artırarak ve ortak akılla hareket ederek, sadece kendi bölgelerimize değil tüm Türkiye'ye örnek olabilecek projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Unutamayalım bizim gücümüz birliğimizdir." dedi.

        Toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara da ekonomik beklentiler hakkında değerlendirmede bulundu.

        Küresel ekonomide değişimler yaşandığını dile getiren Kara, dünyanın bir kutuplaşmaya girdiğini belirterek, bu kutuplaşmanın daha da derinleşeceğini ve dost ülkelerin birbirleriyle daha çok ticaret yapacağını ifade etti.

        Küresel ticaret savaşlarından en çok ABD ve Çin'in etkileneceğini anlatan Kara, "Küresel tarafta bir ticaret savaşı yaşıyoruz ama Türkiye bundan çok olumsuz etkilenecek ülkeler grubunda değil. Ticaret savaşının kazananı olmaz, hemen hemen herkes kaybedecek ama bazı ülkeler daha az kaybedecek. Türkiye bu anlamda iyi pozisyon almış durumda." diye konuştu.

        ANTSİAD Başkanı İlhan Kurtar da bu tür toplantıların iş insanları açısından olumlu olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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