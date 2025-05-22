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        Antalya'da bağış yoluyla toplanan kitaplar Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, bu yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara, ihtiyaç sahibi kurumlara ve cezaevlerine 10 binden fazla kitap ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:06 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:06
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        Antalya'da bağış yoluyla toplanan kitaplar Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, bu yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara, ihtiyaç sahibi kurumlara ve cezaevlerine 10 binden fazla kitap ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kütüphane, vatandaşlardan gelen kitap bağışlarıyla ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, ceza infaz kurumları ve diğer resmi kurum kütüphaneleri arasında dayanışma ağı oluşturuyor.

        Antalya'nın yanı sıra farklı şehirlerden vatandaşların da katkı sunduğu kampanya kapsamında bu yılın ilk üç ayında, 10 binin üzerinde kitap toplanarak ihtiyaç sahibi kurumlara ulaştırıldı.

        Doğan Hızlan Kütüphanesi Birim Sorumlusu Özgün Durak, bağışlanan kitapların özenle ayıklandığını belirtti.

        Kampanyanın devam ettiğini vurgulayan Durak, "Vatandaşlarımız, PTT kargo aracılığıyla ücretsiz olarak kitap bağışlarını iletebiliyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından kitap talep eden kurum kütüphaneleri, bu kitaplara ulaşma şansına sahip oluyor. Gelen bağışları ise bizden kitap talep eden kurumların isteklerine, taleplerine uygun olarak ayrıştırıyoruz, fiziksel olarak muayenesini yapıyoruz ve isteyen kurumlara kitapları temiz, düzgün bir şekilde ücretsiz olarak ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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