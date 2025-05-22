Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

        Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde karma takım final atlayışları yapıldı.

        Bu kategoride Ukrayna birinci, Almanya ikinci, İtalya ise üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımların sporcularına madalyalarını, Avrupa Yüzme Birliği Asbaşkanı Marco Troll verdi.

        Türkiye'yi milli yüzücüler Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan'ın temsil ettiği şampiyonada, 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu hem bireysel hem de senkronize kategorilerde performanslarını sergileyecek.

        Organizasyon, 28 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        UNRWA Sözcüsü Fowler Habertürk'e konuştu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        İBB soruşturmasında 13 tutuklama
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        Alman askerleri Litvanya'ya konuşlandı
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!

        Benzer Haberler

        Akseki'de Gençlik Kupası Futbol Turnuvası düzenlendi
        Akseki'de Gençlik Kupası Futbol Turnuvası düzenlendi
        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Alman turist güneşlenirken hayatını kaybetti
        Alman turist güneşlenirken hayatını kaybetti
        Antalya'da bağış yoluyla toplanan kitaplar Türkiye'nin dört bir yanına ulaş...
        Antalya'da bağış yoluyla toplanan kitaplar Türkiye'nin dört bir yanına ulaş...
        Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
        Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
        Topun peşinden koşarken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Adnan, 8 günlük yaş...
        Topun peşinden koşarken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Adnan, 8 günlük yaş...