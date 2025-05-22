Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda ilk gün yarışları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde karma takım final atlayışları yapıldı.

Bu kategoride Ukrayna birinci, Almanya ikinci, İtalya ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımların sporcularına madalyalarını, Avrupa Yüzme Birliği Asbaşkanı Marco Troll verdi.

Türkiye'yi milli yüzücüler Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan'ın temsil ettiği şampiyonada, 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu hem bireysel hem de senkronize kategorilerde performanslarını sergileyecek.

Organizasyon, 28 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.