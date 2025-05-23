Antalya'da meydana gelen kazada 1 polis yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Sude Gül Arıcı idaresindeki 07 EFF 73 plakalı otomobil, Orta Mahallesi Gedik Kavşağı'nda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polis ekibi ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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