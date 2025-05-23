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        Antalya'da meydana gelen kazada 1 polis yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:06 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:17
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        Antalya'da meydana gelen kazada 1 polis yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletli polis ekibinin çarpışması sonucu 1 polis memuru yaralandı.

        Sude Gül Arıcı idaresindeki 07 EFF 73 plakalı otomobil, Orta Mahallesi Gedik Kavşağı'nda Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polis ekibi ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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