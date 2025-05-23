Antalya'da ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşilova Mahallesi'ndeki ormanlık ve sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede yaşayan vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri geniş alana yayılan yangının ev, sera ve hayvanların yaşadığı yerlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Vatandaşlar ise ellerinde kürek ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, AA muhabirine, her sene bölgede birilerinin kasıtlı olarak yangın çıkardığını öne sürdü.

Yangının birkaç farklı noktada çıktığını belirten Akcan, "Yangın geniş alana yayıldığı için itfaiye ekipleri yangını söndürmekte zorlandı. Bölgede seralar ve evler var. Allah'a şükür onlara bir zarar gelmedi." ifadesini kullandı.