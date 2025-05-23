Antalya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde bisiklet sürerken köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde bisiklet sürerken köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı.
Değirmenlik Mahallesi'nde bisiklet süren 16 yaşındaki Samet Girgin'e köpek saldırdı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Köpeğin kolundan ısırdığı ve bisikletten düşmesi sonucu yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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