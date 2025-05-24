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        Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:54
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        Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        M.K. (46) idaresindeki 07 UD 077 plakalı otomobil, Yaylakonak Mahallesi'nde, İ.D. (46) kontrolündeki 07 YDK 89 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücü M.K. ile aynı araçta bulunan A.K. (48) ve G.K. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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