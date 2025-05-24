Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.K. (46) idaresindeki 07 UD 077 plakalı otomobil, Yaylakonak Mahallesi'nde, İ.D. (46) kontrolündeki 07 YDK 89 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü M.K. ile aynı araçta bulunan A.K. (48) ve G.K. (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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