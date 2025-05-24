Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sezon kapanış konseri verecek

Avustralyalı şef Matthew Coorey'nin yöneteceği konserin solisti, Türkiye'nin önde gelen viyolonsel sanatçılarından biri olan ve Donizetti Müzik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Genç Müzisyeni" seçilen Poyraz Baltacıgil olacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 30 Mayıs saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

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