Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada kamyon şoförleri Keser ve Yıldız ile otomobil sürücüsü Baştimur yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-400 kara yolu Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında, İsa Keser idaresindeki 07 AEK 604 plakalı, Yunus Yıldız yönetimindeki 07 AEK 607 plakalı ve Ali Gökçebay'in kullandığı 35 DNR 79 plakalı kamyonlar ile Emin Baştimur idaresindeki 06 DVY 260 plakalı otomobil ve Samim Sarı yönetimindeki 01 ASM 81 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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