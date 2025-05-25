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        Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 08:29 Güncelleme: 25.05.2025 - 08:29
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        Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        D-400 kara yolu Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında, İsa Keser idaresindeki 07 AEK 604 plakalı, Yunus Yıldız yönetimindeki 07 AEK 607 plakalı ve Ali Gökçebay'in kullandığı 35 DNR 79 plakalı kamyonlar ile Emin Baştimur idaresindeki 06 DVY 260 plakalı otomobil ve Samim Sarı yönetimindeki 01 ASM 81 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyon şoförleri Keser ve Yıldız ile otomobil sürücüsü Baştimur yaralandı.

        İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        D-400 kara yolunun Manavgat istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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