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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da partisinin il kongresine katıldı:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bugünden sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, dertleriyle hemhal olacağız. Görüşü ne olursa olsun sabırlı ve yapıcı bir dilden, ikna metodundan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:44
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Antalya'da partisinin il kongresine katıldı:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bugünden sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, dertleriyle hemhal olacağız. Görüşü ne olursa olsun sabırlı ve yapıcı bir dilden, ikna metodundan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        Arıkan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 1970'lerde rahmetli Necmettin Erbakan'ın far ışıklarıyla bile fabrika temeli attığını söyledi.

        Antalya'da da organize sanayi bölgesi kurduğunu ifade eden Arıkan, burada 325 üretim tesisi olduğunu ve 18 bin kişinin çalıştığı vurguladı.

        Antalya'nın tarımsal ihracatının yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğuna değinen Arıkan, "Bu da Türkiye'nin toplam tarımsal ihracatının neredeyse yarısı demek." dedi.

        - "Gazze'de insanlık suçu işleniyor"

        Gazze'de hala insanlık suçu işlendiğine değinen Arıkan, her geçen gün bombaların şiddeti artarken sessizliğin dozunun da arttığını ancak milli görüşçüler olarak bu zulme alışmayacaklarını söyledi.

        Sözde değil, özde bir tavır ortaya koymak için mücadele ettiklerini anlatan Arıkan, sadece kınamakla kalmayıp somut adımların atılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Bu çerçevede salı günü Meclis Genel Kurulunda bir önerge verdiklerini hatırlatan Arıkan, "Bir kez daha sesleniyorum, gelin bu hatanızdan dönün, zulmü seyirci kalmaktan vazgeçin. Gelin bölgenin huzurunu eli kanlı insanlara teslim etmeyelim. Yoksa yarın çok geç olacak, dövecek dizimiz de kalmayacak." dedi.

        Kongrenin ardından ilçe teşkilatının yapısını güçlendirmek, mahalle teşkilatlarını kurmak ve masa siyaseti değil, saha siyasetini önemseyerek çalışacaklarını dile getiren Arıkan, "Bugünden sonra çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, dertleriyle hemhal olacağız. Görüşü ne olursa olsun sabırlı ve yapıcı bir dilden, ikna metodundan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

        Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Mehmet Fatih Tekin de yarım asrı aşan davanın yükünü omuzlarında taşıyan parti olduklarını söyledi.

        Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Tekin yeniden seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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