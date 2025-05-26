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        Antalya turizminde pazar yelpazesi zenginleşiyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ağırladığı misafirlerin ülkelerine göre zengin bir çeşitliliğe sahip olan Antalya'da, yılın 4 ayında İngiltere, Polonya, Hollanda, Litvanya ve İsviçre pazarlarında büyüme kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:39
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        Antalya turizminde pazar yelpazesi zenginleşiyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ağırladığı misafirlerin ülkelerine göre zengin bir çeşitliliğe sahip olan Antalya'da, yılın 4 ayında İngiltere, Polonya, Hollanda, Litvanya ve İsviçre pazarlarında büyüme kaydedildi.

        Sahil turizminin dışında kültürel, spor, sağlık, kongre, düğün gibi alternatif turizm alanlarıyla her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, hemen hemen her milletten tatilcilerin rotasında yer alıyor.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün verilerine göre, kenti yılın 4 ayında yaklaşık 2 milyon yabancı turist ziyaret etti. Bunun yaklaşık 531 binini Almanlar, 317 binini de Ruslar oluşturdu. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 10'un içinde İngiltere, Polonya, Hollanda, Litvanya, Ukrayna, Belçika, Fransa ve İsviçre yer aldı.

        İngiltere pazarında yüzde 5,68, Polonya'da yüzde 8,87, Hollanda'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 22,77, İsviçre'de yüzde 5,76 oranında büyüme gerçekleşti.

        - "İngiltere ve Polonya'da bu yıl da büyüme bekliyoruz"

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, kentteki turizm hareketliliğinin arttığını, kış sezonunu kapalı geçiren otellerin büyük bir bölümünün de açıldığını söyledi.

        Otellerdeki doluluk oranlarının Kurban Bayramı dolayısıyla yüzde 95'lere çıkacağını dile getiren Saatçioğlu, yaz dönemi için rezervasyonların da çok iyi konumda olduğunu ifade etti.

        Antalya'nın pazarının oldukça çeşitlendiğini belirten Saatçioğlu, "Geçen sene İngiltere ve Polonya pazarlarında iki haneli büyüme yaşadık, bu yıl da özellikle kış aylarında çok ciddi rezervasyon aldık, bu iki pazardan artış bekliyoruz." dedi.

        İngiliz ve Polonyalı turistlerin kış döneminde de tatil için Antalya'yı tercih ettiğini aktaran Saatçioğlu, kış döneminde otellerin açık kalması açısından bunların önemli pazarlar olduğunu kaydetti.

        Turizmde pazar çeşitliliğini her zaman önemsediklerini vurgulayan Saatçioğlu, şunları söyledi:

        "Kış aylarında açık olan tesislerin hepsi esasında zarar eder, buradaki amacımız sadece personel istihdamını sağlamaktır. Kış aylarında Almanya ve Rusya'nın yanında İngiltere ve Polonya pazarlarında artış olması bizi çok mutlu ediyor. Kış ayları için kongre, spor, kültür turizmini de önemsiyoruz. Bu konuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının çok ciddi çalışmaları var, bunun meyvesini her geçen yıl daha fazla almaya başlıyoruz. Birçok otel artık kış aylarında havuzlarını ısıtmaya başladı, yüzme kulüplerini ağırlama çabasında."

        Mary Hotels Alanya Genel Müdürü Ahmet Muşut ise otelin ana pazarını Alman ve İngilizler oluşturduğunu belirtti.

        Alanya'yı özellikle Almanların çok sevdiğini ifade eden Muşut, "İngiliz turistler de ağırlıklı olarak gelmeye başladı. Pazar çeşitliliğine çok önem veriyoruz. Çekler, Arnavutlar, Polonyalılar gibi farklı milletlerden misafirlerimizin yoğunluğu var. Otelde doluluk oranımız yüzde 90 civarında. Bu durum pazar çeşitliliğinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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