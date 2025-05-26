Kazakistan-Gazipaşa charter uçuşları başlayacak

İlk uçağın gelişi dolayısıyla Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, turizm sektörü temsilcileri ve hava yolu şirketinin yetkililerinin katılımıyla 28 Mayıs'ta tören düzenlenecek.

Yeni hava yolu bağlantısının, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk, ticari ve turistik işbirliğinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

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