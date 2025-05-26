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        Kazakistan-Gazipaşa charter uçuşları başlayacak

        Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na charter uçuşlar başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:24
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        Kazakistan-Gazipaşa charter uçuşları başlayacak
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        Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na charter uçuşlar başlayacak.

        FlyArystan hava yolu şirketi tarafından ilk uçuş 28 Mayıs'ta, Astana'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gerçekleştirilecek.

        Yeni hava yolu bağlantısının, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk, ticari ve turistik işbirliğinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

        İlk uçağın gelişi dolayısıyla Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, turizm sektörü temsilcileri ve hava yolu şirketinin yetkililerinin katılımıyla 28 Mayıs'ta tören düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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