Gazipaşa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalar kapsamında ilçede düzenlenen operasyonda, bir araçta 15 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

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