Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Toros'un Kaşifleri" Projesi tanıtıldı

        Antalya'da gençleri teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve doğayla buluşturarak fiziksel aktiviteleri teşvik etmeyi amaçlayan "Toros'un Kaşifleri" Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:52 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Toros'un Kaşifleri" Projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da gençleri teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve doğayla buluşturarak fiziksel aktiviteleri teşvik etmeyi amaçlayan "Toros'un Kaşifleri" Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Korkuteli ilçesindeki Beğiş Mahallesi'nde program düzenlendi.

        Etkinlikte, davul zurna eşliğinde misafir karşılama, halk oyunları gösterisi, tarhana çorbası ve keşkek hazırlama, Yörük kültürüne yönelik söyleşi yapıldı.

        Vali Hulusi Şahin, gençleri doğayla buluşturmayı, teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı ve kültürel mirasa yönelik farkındalık kazandırmayı hedefleyen projenin önemini anlattı.

        Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen şehirlerinden olduğunu belirten Şahin, kent genelinde 200'ün üzerinde antik kent bulunduğuna dikkati çekti.

        Şahin, "Toros'un Kaşifleri" Projesi ile Antalya'da yaşayan yaklaşık 50 bin öğrenciye kentin güzelliklerini tanıtmak, onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak ve atalarının kültürünü tanımalarını sağlamak istediklerini ifade etti.

        Proje kapsamında öğrencilerin doğayla iç içe deneyim yaşayacağını ve yerel kültürü yakından tanıma imkanı bulacaklarını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında, dünyada tanınan doğal ve kültürel değerler yer almaktadır. Öğrencilerimiz bu süreçte, bu değerleri yerinde görerek hem kültürel etkileşimde bulunacak hem de kendi kültürlerini daha yakından tanıyacaklar. Bu proje ile çocuklarımız, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar uzanan doğal güzelliklerden antik kentlere, Yörük çadırlarından kültürel miraslarımıza kadar birçok değeri tanıyacak ve 800 yılı aşkın süredir bizlere ev sahipliği yapan bu coğrafyayı daha yakından keşfedecekler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        GÜNCELLEME - Antalya'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Depremzede çift, evliliklerinin 70. yılında huzurevinde nikah tazeledi
        Depremzede çift, evliliklerinin 70. yılında huzurevinde nikah tazeledi
        4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta başlayacak
        4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta başlayacak
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü (4)
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü (4)
        Antalya Kumluca'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Antalya Kumluca'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)