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        Kumluca'da düzenlenen hızlı satranç turnuvası sona erdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen hızlı satranç turnuvası final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:13
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        Kumluca'da düzenlenen hızlı satranç turnuvası sona erdi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen hızlı satranç turnuvası final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

        Barbaros İlkokulu ve Ortaokulu'nda, Türkiye Satranç Federasyonu ilçe temsilciliğinin desteğiyle ilk kez gerçekleştirilen turnuvaya, okuldaki öğrencilerin yanı sıra diğer okullardan da sporcular katıldı.

        Turnuvada, 3 farklı kategoride yarışan sporcular hamlelerini dikkatle yaparken, zaman kısıtlaması altında heyecan dolu anlar yaşadı.

        Okul Müdürü Ahmet Acar, okullarında turnuvanın yapılmasında desteğini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, katılan sporcular ile ailelerine teşekkür etti.

        Turnuvayı öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, odaklanma ve karar verme gibi hayat boyu kullanacakları becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için düzenlediklerini belirten Acar, "Aynı zamanda, farklı okullardan gelen öğrencilerle öğrencilerimizi kaynaştırdık. İlk defa düzenlememize rağmen çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah gelecek yıllarda daha farklı ve geniş kapsamlı olarak düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

        Turnuva sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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