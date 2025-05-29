Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaybolan yaşlı kadın çalılık alanda bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki demans hastası kadın, jandarma ekibince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kaybolan yaşlı kadın çalılık alanda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki demans hastası kadın, jandarma ekibince bulundu.

        Salkımevler Mahallesi'nde yaşayan Neriman Ergene, önceki gün saat 04.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayınca yakınları yetkililerden yardım istedi.

        İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, bölgede arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Ergene'yi evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki çalılık alanda buldu.

        Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ergene'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Dünya turu hayaline pedal çevirerek 29 ülkeyi bisikletle gezdi
        Dünya turu hayaline pedal çevirerek 29 ülkeyi bisikletle gezdi
        Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Denizde Türk ve Filistin bayraklarıyla destek mesajı
        Denizde Türk ve Filistin bayraklarıyla destek mesajı
        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı
        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı
        Kumluca'da "Aile Yılı" dolayısıyla piknik düzenlendi
        Kumluca'da "Aile Yılı" dolayısıyla piknik düzenlendi
        Ormanda ısınmak için yaktığı ateş ağaçlara sıçradı
        Ormanda ısınmak için yaktığı ateş ağaçlara sıçradı