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        Antalya'da sağanak ve dolu seralara ve ürünlere zarar verdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu, seralarda ve ürünlerde zarar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:36
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        Antalya'da sağanak ve dolu seralara ve ürünlere zarar verdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolu, seralarda ve ürünlerde zarar oluşturdu.

        İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

        Doludan ve su baskınından seralardaki ekili domates, kavun, biber gibi ürünler ile açık alanda hasadına hazırlanılan karpuzlar zarar gördü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

        - Akseki'de dolu ulaşımı aksattı

        Öte yandan, yoğun dolu yağışının etkili olduğu Akseki-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisi beyaz örtüyle kaplandı.

        Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede, yolun kayganlaşması nedeniyle bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına çekerek yağışın dinmesini bekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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