Alanya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Mahmutlar Mahallesi'nde E.Y. (20) ile arkadaşı G.S. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S, belinden çıkardığı bıçakla E.Y'yi göğsünden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.