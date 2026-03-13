Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.Ç'nin (35) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi. Takip sonucu Mahmutlar Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

