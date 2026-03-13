Canlı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:05
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "kasten yaralama" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.Ç'nin (35) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

        Takip sonucu Mahmutlar Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

