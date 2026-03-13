Canlı
        Alanya'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

        Alanya'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:22
        Tosmur Mahallesi Sahil Yolu'nda dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alman uyruklu H.B'nin (72) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


        Alanya'da dün M.Ö'nün kullandığı motosiklet ile yabancı uyruklu H.B. (72) idaresindeki 07 MC 2189 plakalı otomobil, Tosmur Mahallesi Sahil Yolu'nda çarpışmıştı. Kazada motosikletteki Mehdi Akdağ (23) ölmüş, sürücü M.Ö. ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

