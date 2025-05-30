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        Alanya'da denizde hortum oluştu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:09
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        Alanya'da denizde hortum oluştu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

        İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Okurcalar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

        Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

        Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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