4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, göç yürüyüşüyle başladı

Geleneksel göç duası ve halk oyunu gösterileri sonrası develer ve atlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Karaalioğlu Parkı'na kadar yüründü. Sembolik Yörük göçünün yansıtıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda programa Vali Hulusi Şahin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük dernek temsilcileri ve vatandaş katıldı.

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