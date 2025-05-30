Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde karla karışık dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde karla karışık dolu etkili oldu.

        Öğle saatlerinde başlayan kar, bir süre sonra doluyla karışık halde etkisini gösterdi.

        Yağış nedeniyle 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

        Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, mevsim nedeniyle kendileri için de yağışın büyük sürpriz olduğunu anlattı.

        Ziyaretçilerin de şaşkınlık yaşadığını ifade eden Culfa, ancak zirvede kartpostallık manzaralar oluştuğunu belirterek, "Kar yağışı olarak başlayıp bir süre sonra karla karışık dolu şeklinde devam etti. Bu mevsimde beklemediğimiz bir şey olduğu için bizlere de büyük sürpriz oldu. Yağış, seferlerimiz açısından olumsuzluğa neden olmadı." dedi.

        Culfa, teleferik seferlerinin güvenli şekilde devam ettiğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Antalya'da 'Yörük göçü' canlandırıldı
        Antalya'da 'Yörük göçü' canlandırıldı
        CHP'li Başarır: Bu ülke için alabilecekleri tek hayırlı karar, erken seçimd...
        CHP'li Başarır: Bu ülke için alabilecekleri tek hayırlı karar, erken seçimd...
        Kumluca'da camilerde bayram temizliği yapılıyor
        Kumluca'da camilerde bayram temizliği yapılıyor
        4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, göç yürüyüşüyle başladı
        4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, göç yürüyüşüyle başladı
        Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması...
        Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması...
        Antalya'da denizde oluşan hortumlar kamerada
        Antalya'da denizde oluşan hortumlar kamerada